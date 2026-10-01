Председателят на Седмо отделение на Върховния административен съд съдия Ваня Анчева беше определена от Пленума на Висшия съдебен съвет за изпълняващ функциите председател на Върховния административен съд за следващите шест месеца. Тя поема поста от съдия Любомир Гайдов.

Съдия Анчева е завършила специалност „Право“ в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ през 1988 г., а през 2013 г. придобива образователно-квалификационна степен “Mагистър” “Международни отношения - Право на ЕС” на същия университет.

Ваня Анчева е съдия във Върховния административен съд от 24 години и 10 месеца, а от 2014 година досега е председател на Седмо отделение. Общият й юридически стаж е над 38 години.

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Преди постъпването си във Върховния административен съд е работила като съдия в Софийски апелативен съд и Софийски окръжен съд. В периода 1991 – 1994 г. е работила в Районен съд - Пирдоп, където последователно е заемала длъжностите районен съдия и председател на районен съд.

Редактор: Дарина Методиева