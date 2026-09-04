12 нови предложения за членове на Висшия съдебен съвет от квотата на съдиите бяха обявени на интернет страницата на ВСС.

Младен Димитров – председател на Районен съд – Велико Търново е номиниран от съдии от Апелативен съд – Велико Търново, Окръжен съд – Велико Търново, Районен съд – Велико Търново, Районен съд – Елена и Районен съд – Павликени. Те обръщат внимание, че съществуващите въпроси с трайно значение за ефективността на съдебната система, нейната независимост, кадрова обезпеченост, равномерна натовареност, организация на работа и обществено доверие поставят необходимостта за членове на ВСС да бъдат избирани съдии „с доказан професионален авторитет, значителен практически опит, административен капацитет и ясно познаване на реалните проблеми на съдилищата от различните инстанционни нива“.

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Предложена е Веселка Златева-Кожухарова – председател на Административен съд – Пазарджик, за изборен член на Висшия съдебен съвет от квотата на съдиите. С категорично убеждение за притежаваната лична независимост, нравствен авторитет, професионален опит и административен капацитет тя е номинирана от съдии от Апелативен съд – Пловдив, окръжните съдилища във Велико Търново, Кърджали, Пазарджик, Перник, Пловдив, Сливен, Стара Загора, Хасково, Софийски градски съд, административните съдилища в Кърджали, Пазарджик, Перник, Пловдив, Хасково и районните съдилища във Велинград, Златоград, Казанлък, Кърджали, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Пещера, Пловдив, Първомай, Свиленград, Стара Загора и Хасково.

На интернет сайта на Висшия съдебен съвет, в раздел „Процедура за произвеждане на избори на членове на ВСС от съдиите“, е публикувано предложение за издигане кандидатурата на Мария Терзийска – ръководител на „Търговско отделение“ и заместник-председател на Окръжен съд – Варна, за изборен член на Висшия съдебен съвет от квотата на съдиите. Тя е подкрепена от съдии от Апелативен съд – Варна, Окръжен съд – Варна, Окръжен съд – Добрич, Окръжен съд – Разград, Окръжен съд – Силистра, Окръжен съд – Търговище, Окръжен съд – Шумен и районните съдилища във Варна, Велики Преслав, Генерал Тошево, Девня, Добрич, Каварна, Нови пазар, Омуртаг, Попово, Провадия, Тервел и Шумен.

Тодор Тодоров – съдия във Върховния административен съд - е предложен за изборен член на Висшия съдебен съвет от квотата на съдиите. Той е номиниран от съдии от Върховния административен съд, Административен съд – Силистра и Окръжен съд – Силистра.

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На интернет сайта на Висшия съдебен съвет, в раздел „Процедура за произвеждане на избори на членове на ВСС от съдиите“ е публикувано предложение за издигане кандидатурата на Даниела Александрова – заместник-председател на Софийския районен съд и ръководител на Трето гражданско отделение, за изборен член на Висшия съдебен съвет от квотата на съдиите. Тя е номинирана от съдии от Софийска градски съд и Софийски районен съд.

Сред другите предложения са Нина Пеловска-Дилкова - председател на Окръжен съд – Враца. Тя е номинирана от съдии от Окръжен съд – Враца, Административен съд – Враца, Районен съд – Бяла Слатина, Районен съд – Враца, Районен съд – Козлодуй и Районен съд – Мездра.

На интернет сайта на Висшия съдебен съвет, в раздел „Процедура за произвеждане на избори на членове на ВСС от съдиите“, е публикувано предложение на съдии от Върховния касационен съд (ВКС) за издигане кандидатурата на Емилия Василева – съдия във ВКС, Търговска колегия, за изборен член на Висшия съдебен съвет от квотата на съдиите.

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На интернет сайта на Висшия съдебен съвет, в раздел „Процедура за произвеждане на избори на членове на ВСС от съдиите“, е публикувано предложение за издигане кандидатурата на Светлана Калинова – съдия във Върховния касационен съд, Гражданска колегия, за изборен член на Висшия съдебен съвет от квотата на съдиите. Тя е номинирана от съдии от Върховния касационен съд.

Стефан Илиев – съдия в Апелативен съд – София, също е предложен за изборен член на Висшия съдебен съвет от квотата на съдиите. Той е номиниран от съдии от различни съдилища, сред които Върховен касационен съд, Апелативен съд – София, Военно-апелативен съд, Софийски градски съд, Военен съд – София.

На интернет сайта на Висшия съдебен съвет, в раздел „Процедура за произвеждане на избори на членове на ВСС от съдиите“, е публикувано предложение за издигане кандидатурата Владимир Вълков – съдия в Апелативен съд - София, за изборен член на Висшия съдебен съвет от квотата на съдиите. Той е номиниран от съдии от Върховен касационен съд, Апелативен съд – София, Софийски градски съд, Софийски районен съд, Окръжен съд – Ловеч и Районен съд – Ловеч.

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Съдията от Софийски градски съд Красимир Мазгалов е предложен за член на ВСС от квотата на съдиите от ъдии от Върховния касационен съд, Апелативен съд – София, Окръжен съд – София, Софийски градски съд и Софийски районен съд.

На интернет сайта на Висшия съдебен съвет, в раздел „Процедура за произвеждане на избори на членове на ВСС от съдиите“, е публикувано предложение за издигане кандидатурата на Весела Евстатиева – заместник-председател на Окръжен съд – Пловдив, за изборен член на Висшия съдебен съвет от квотата на съдиите. Тя е номинирана от съдии от различни органи на съдебната власт, сред които Апелативен съд – Пловдив, Окръжен съд – Пловдив, Районен съд – Пловдив и Районен съд – Карлово.

Редактор: Никола Тунев