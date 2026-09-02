Конституционна реформа и промени изцяло съобразени с правомощията на Обикновено Народно събрание са предвидени в управленската програма на правителството, каза във Facebook министърът на правосъдието Николай Найденов. Той заяви, че: „Осъзнаваме, че част от структурните дефицити в съдебната система не могат да бъдат преодолени на ниво закон, затова програмата ни предвижда и конституционна реформа”.

Правосъдният министър каза, че ще се инициира широк и професионален дебат по ключови промени.

„Как да се обновява съставът на Висшия съдебен съвет, който да гарантира приемственост и ограничаване на политическите влияния и как да се въведе отблокиращ механизъм, който да не позволи съществуване на положение, в което органи с изтекъл мандат да определят целия облик на съдебната система“, заяви Найденов.

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По думите му ще бъдат въведени конституционни механизми за оспорване на актовете на Висшия съдебен съвет и ще бъдат засилени възможностите за предсрочно освобождаване на членове на ВСС при тежки и системни неизпълнения на техните задължения.

„Конституционната реформа обаче не може и е доказано, че не бива да бъде дело на едно мнозинство. Тя изисква широко съгласие, време и прецизност в експертния подход. Именно тук призивът ни за партньорство придобива най-конкретния си смисъл. Каним парламентарните сили, професионалните организации на магистратите и академичната общност да започнем този разговор сега”, призова Найденов.

Редактор: Цвета Лазаркова