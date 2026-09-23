Високопоставени представители на Иран и САЩ проведоха разговори в ООН в Ню Йорк в деня, в който американският президент заяви, че може да „унищожи“ Ислямската република, ако конфликтът не бъде разрешен, съобщи "Би Би Си".

Не се съобщава за пробив в отношенията след срещата, организирана с посредничеството на Катар и с участието на иранския външен министър и специалния пратеник на президента на САЩ Доналд Тръмп – Стив Уиткоф. Това бяха първите разговори между двете страни, откакто примирието от юни се разпадна.

Уиткоф заяви, че е приключил кръг от разговори, който „се надяваме да се окаже конструктивен и обещаващ“. Иран отново настоя САЩ да прекратят своите „актове на агресия“.

САЩ и Израел започнаха въздушни удари срещу Иран на 28 февруари. Иран отговори, като атакува Израел и американски бази в Персийския залив, както и арабските държави от Залива, които са съюзници на САЩ, и блокира Ормузкия проток. Преди войната през протока преминаваха около 20% от световните количества петрол и втечнен природен газ, а затварянето му предизвика резки колебания в цените.Това засили и натиска върху Тръмп да намери начин за прекратяване на конфликта – особено на фона на наближаващите през ноември избори за Конгрес на САЩ.

В речта си пред годишната сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк във вторник Тръмп започна, като изтъкна постиженията си в областта на икономиката, имиграцията, сигурността на границата и борбата с тежката престъпност – послания, които звучаха по-скоро като обръщение към избирателите преди междинните избори в САЩ, отколкото към дипломатите в залата.

Голяма част от речта си той посвети на оправдаването на войната с Иран – рязък контраст с по-ранното изказване на генералния секретар на ООН Антониу Гутериш, който предупреди, че разделенията в света се задълбочават, и подчерта „взаимозависимостта“ на народите по света.

Американският президент заяви, че конфликтът е попречил на Техеран да се сдобие с ядрено оръжие и е показал ползата от това, което той определи като „мир чрез сила“ – поставяне на ултиматуми вместо водене на преговори и търсене на компромис.

„Ще бъде ли постигнато споразумение с Иран, което да му позволи да се възстанови и да се превърне в много по-велика държава, отколкото е била някога? Или да унищожа Ислямската република и да го направя бързо, без никога да им давам възможност отново да убиват и унищожават хора и държави? Да ги изпратя ли в ада?“, запита Тръмп.

Започна 81-вата сесия на Общото събрание на ООН

Тръмп заяви, че вярва, че споразумение с Иран, което досега му се е изплъзвало, ще бъде постигнато непосредствено след изборите през ноември.

По-късно Тръмп заяви пред журналисти, че американски представители са провели „много продуктивна“ тричасова среща с иранската делегация в кулоарите на Общото събрание на ООН. Иранската държавна телевизия потвърди, че външният министър Абас Арагчи се е срещнал с Уиткоф.

По-късно Уиткоф потвърди в социалната мрежа X, че разговорите са се провели „чрез посредниците, които през целия ден предаваха послания между двете страни. Те успешно завършиха кръг от разговори, които се надяваме да се окажат конструктивни и обещаващи. Посредниците ще продължат работата си", каза още той.

Откакто примирието се разпадна, двете страни периодично си разменят удари. Иран атакува плавателни съдове, за които твърди, че са се опитали да преминат през Ормузкия проток без разрешение.САЩ нанесоха удари по ирански обекти в протока, както и по ирански танкери край бреговете на страната.САЩ също така поддържат блокада на иранските пристанища, което доведе до сериозни сътресения за иранската икономика. В опит да принуди Техеран да постигне споразумение за прекратяване на конфликта президентът Тръмп заплаши и със санкции срещу всяка държава, която продължи да търгува с Иран. Засега обаче няма признаци за промяна в курса на Иран. Техеран настоява САЩ и Израел да прекратят войната, включително действията срещу подкрепяната от Иран шиитска групировка „Хизбула“ в Ливан, срещу която Израел нанася удари.

Йеменските хути – също съюзници на Иран – наскоро засилиха атаките си, насочени към нарушаване на транспортирането на петрол от Саудитска Арабия, което доведе до ескалация на конфликта с кралството.

Редактор: Цветина Петрова