Този уикенд изгрява Жътвена Луна, като така ще се отбележи и настъпването на есента с по-дългите нощи и неизбежното приближаване на зимата.

Това небесно явление е било жизненоважно за живота на древните култури и общества.

Но защо Жътвената Луна е толкова известна, защо датата ѝ се променя между септември и октомври и защо е била важна за хората?

Какво представлява Жътвената Луна?

Жътвената Луна е тази, при която пълнолунието се случва най-близо по дата до есенното равноденствие, което отбелязва първия ден на есента в Северното полукълбо.

Кога е Жътвената Луна тази година?

Тазгодишната Жътвена Луна ще изгрее на 26 септември около залез слънце, с което ще настъпят есента, по-тъмните нощи и новият сезон за наблюдение на звездното небе. Но Луната ще изглежда голяма и ярка и след залез слънце ден-два преди и след 26 септември.

Stunning timelapse video shows harvest moon rising over a lighthouse. https://t.co/7rZWRsjDVj pic.twitter.com/DvqO91JRyX — ABC News (@ABC) October 7, 2017

Можете да започнете да наблюдавате Луната още тази седмица. Тя вече изглежда впечатляващо след залез слънце.

Защо се нарича така?

Близостта на пълнолунието до септемврийското равноденствие означава, че разликата във времето на изгряване на Луната от една вечер до следващата е най-малката за годината – едва около 10 минути в сравнение със средно 50 минути за годината. Традиционно това осигурявало няколко поредни вечери с ярка лунна светлина в ранните часове, която помагала на земеделците да приберат реколтата. Именно пълнолунието помагало за прибирането на реколтата – оттам идва и названието „Луна на жътвата“.

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Луната на царевицата и Жътвената Луна

Всяко от месечните пълнолуния е получило множество наименования през вековете, тъй като различни култури и общества са ги назовавали според важни природни явления и събития, характерни за съответния месец. Жътвената Луна може да бъде пълнолунието през септември или през октомври, но пълнолунията през септември и октомври имат и свои отделни названия.

Септемврийското пълнолуние е известно като Луната на царевицата заради прибирането на царевицата в края на лятото.

А октомврийското пълнолуние е известно като Луната на ловеца, тъй като именно тогава ловците се запасявали с храна за предстоящите студени и тъмни месеци.

Това означава, че пълнолунието този уикенд е едновременно Луна на царевицата и Жътвената Луна.

Как да наблюдавате най-добре Жътвената Луна през 2026 г.

За да видите Жътвената Луна, изгряваща в целия си блясък, ще е необходим възможно най-ясен хоризонт на изток. Погледнете на изток около залез слънце и ще видите пълнолунието да изгрява над хоризонта. След това Луната ще се издига все по-високо в небето, преминавайки през южната му част, преди да залезе на запад около разсъмване.

Жътвената Луна бележи завръщането на високите пълнолуния

Пълнолунието следва движението на Слънцето по небето. Причината е, че по време на пълнолуние Слънцето и Луната се намират от противоположни страни, а Земята е между тях. В резултат на това през летните месеци Слънцето е високо в небето, а пълнолунието остава ниско над хоризонта. По същия начин през по-студените месеци Слънцето е ниско в небето, а пълнолунието изгрява много по-високо.

Тя идва със специален планетарен спътник

На 26 септември 2026 г. Луната на жътвата ще бъде придружена от Сатурн. Погледнете на изток около залез слънце, за да видите как Луната изгрява, а около час по-късно ще изгрее и Сатурн, който ще изглежда като ярка „звезда“ под нея и леко вляво. На 27 септември двете небесни тела отново ще изгряват заедно, като този път Луната ще се намира вляво от Сатурн. Така че, ако наблюдавате Жътвената Луна и забележите ярка звезда близо до нея, най-вероятно гледате Сатурн.

По-голяма или по-ярка от другите пълнолуния?

Някои Жътвени Луни съвпадат със Суперлуната – когато Луната е най-близо до Земята по време на орбитата си, както например суперлуната на жътвата през октомври 2025 г. Но не всяка Жътвена Луна е Суперлуна и по своята същност тя не е по-голяма или по-ярка от останалите пълнолуния. Ако обаче имате равен хоризонт на изток, може да ви се стори, че тя изглежда по-голяма...

Шанс да видите лунната илюзия

Когато видите Луната да изгрява над хоризонта по време на по-пълните ѝ фази, може да забележите, че тя изглежда огромна. Това е оптичен ефект, известен като лунна илюзия. Никой не е напълно сигурен защо възниква лунната илюзия, но преобладаващата теория е следната: тъй като Луната е по-ниско над хоризонта и следователно изглежда по-близо до обекти на преден план, като дървета и високи сгради, това кара мозъка ни да възприема Луната като много по-голяма от обикновено.

Жътвената Луна може да изглежда оранжево-червена

Пълнолунието често придобива красив червеникаво-оранжев цвят, когато е ниско над хоризонта. Това се случва, защото лунната светлина преминава през по-голяма част от земната атмосфера, като синята светлина се разсейва повече, а червената – най-малко. Така ниско над хоризонта пълнолунието изглежда оранжево-червено, но ще забележите, че цветът му става значително по-блед, когато Луната се издигне по-високо в небето.

Редактор: Цветина Петрова