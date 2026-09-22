"Парамаунт" постигна споразумение по съдебните искове, заведени от главните прокурори на 12 щата и от професионалния съюз на сценаристите. Това е стъпка, която ще позволи на компанията да финализира историческата сделка за придобиване на "Уорнър брос", на стойност 110 милиарда долара.

Страните са работили и през уикенда, за да постигнат споразумението, което включва защитни механизми, които целят да ограничат пазарната мощ и да гарантират редакционната независимост на медийния гигант. Той ще контролира две от най-големите холивудски студиа, две водещи стрийминг платформи с абонамент и десетки телевизионни канали.

Редактор: Цветина Петрова