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Изработени са защитни механизми, които целят да ограничат пазарната мощ и да гарантират редакционната независимост на медийния гигант
"Парамаунт" постигна споразумение по съдебните искове, заведени от главните прокурори на 12 щата и от професионалния съюз на сценаристите. Това е стъпка, която ще позволи на компанията да финализира историческата сделка за придобиване на "Уорнър брос", на стойност 110 милиарда долара.
Страните са работили и през уикенда, за да постигнат споразумението, което включва защитни механизми, които целят да ограничат пазарната мощ и да гарантират редакционната независимост на медийния гигант. Той ще контролира две от най-големите холивудски студиа, две водещи стрийминг платформи с абонамент и десетки телевизионни канали.Редактор: Цветина Петрова
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