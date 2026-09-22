Във вторник на места ще има валежи от дъжд, а в най-високите планински части се очаква и първия сняг.

НИМХ обяви жълт код за силен вятър в морето. Очаква се поривите му да достигат 70 километра в час. На север и морето ще е много бурно, с вълни до 2 метра и половина.

Облачността ще е променлива, по-често - значителна. Валежи от дъжд се очакват в планинските, западните и северните райони на страната. Времето ще бъде сравнително студено за сезона – максималните температури в повечето места ще са между 17 и 22 градуса, за столицата около 17. Усещането за студ ще се засилва от северозападния вятър.

По Черноморието също предстои облачен и дъждовен ден. Сутринта ще духа силен вятър от север-северозапад, който следобед ще се ориентира от изток и ще отслабне до умерен. Максималните температури на въздуха ще бъдат между 19 и 22 градуса, а морската вода ще се задържи около 22-23 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Най-сурово ще бъде времето в планините. Там се очаква значителна облачност, като валежи ще има главно в Рило-Родопската област и Стара планина. На надморска височина над 2200 метра дъждът ще преминава в сняг. По най-високите била и върхове ще духа бурен северозападен вятър. Максималните температури ще паднат до 12 градуса на 1200 метра височина и едва 4 градуса на 2000 метра.

Редактор: Цветина Петрова