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За събралите се на площада представянето се превърна в незабравимо зрелище
В навечерието на Деня на независимостта, в центъра на Калофер оживя Христо Ботев. Това стана възможно с исторически спектакъл и зрелищен 3D мапинг. Те са посветени на живота, делото и безсмъртието на поета-революционер и са част от честванията по повод 150-години от гибелта му.
Специална видеостена позволи на публиката да проследи развитието на сюжета и да се потопи още по-силно в атмосферата на спектакъла.
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"Това е една амалгама от спомени за Ботев, но не само спомени, а и от гледната точка на съвременността и много калоферска музика", каза актьорът в Драматичния театър в Стара Загора Велин Керанов. За друга актриса, Елена Азалова, Ботев освен гений, е душата на българския народ.
Светлина, образи, видео и звук се сляха с архитектурата на емблематичната сграда на читалището като приказен триизмерен израз на преклонението към Ботев. "Искаме с тази вдъхновяваща музика и вдъхновяващи картини да накараме човека, който присъства и го гледа, да съприживее тази страст, която Ботев е влагал в своите дела", заяви доброволецът в читалище "Христо Ботев" в Калофер Елена Колева.
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За събралите се на площада 3D представянето на Ботевото наследство се превърна в незабравимо зрелище.
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