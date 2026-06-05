Удивителната прилика с Христо Ботев го превръща в разпознаваемо лице, но истинската му мисия е много по-голяма – да събужда любовта към българската история и националните герои. Режисьорът и актьор Искрен Красимиров посвещава живота си на родолюбието и вдъхновява хиляди млади хора в цялата страна.

„Посланието е едно – децата да се гордеят с историята и героите ни”, каза той в предаването „Социална мрежа”. Според него историята няма нужда да бъде предавана с натруфени митове и легенди, а героите ни представяни като „супермени”, те трябва да бъдат представяни точно такива каквито са били – хора от плът и кръв със своите проблеми и терзания, но и със своите мечти и големи дела.

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„Ние, ентусиастите, от моя проект „Незабравима България” вече 10 години пътуваме из цялата страна – училища, читалища, детски градини, и показваме на децата нашите филми за героите, в които те виждат оживелите Левски и Ботев и така се идентифицират с тях.”, разказа Красимиров.

Режисьорът разказа, че се е вдъхновил за тази родолюбива дейност още в гимназията, когато е разбрал, че е потомък на четник от Ботевата чета.

Целия разговор чуйте във видеото.