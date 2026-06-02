Архивни материали разкриват подробности за последните дни на Ботев
От изборите, които прави играчът, зависи съдбата на четниците и на самия Ботев
Българин създаде историческа игра, посветена на Христо Ботев и неговата чета. Тя се казва „Ботев - Пътят към безсмъртието“ и проследява историята на великия български революционер до битките във Врачанския Балкан.
Играта е безплатна и може да се играе на телефон или компютър. Нейният създател е програмистът Йордан Гергов. Още в началото на екрана пише - Букурещ, девети май, 1876 година. „Точно тогава, според Захарий Стоянов, Ботев е избран за войвода“, казва той.
Първата цел е събирането на чета. След това тя да бъде въоръжена, да бъдат избрани пътеки за придвижване и стратегии за борба.
„С изкуствен интелект съм му правил брадата, но това са стотици проби. Само брадата съм я правил една седмица, защото все не можех да я докарам“, споделя програмистът.
По пътя към боевете във Врачанския Балкан обаче е нужно да бъдат взети поредица от решения. Играта задава въпрос: „Старите войводи са се изпокрили! Кой ще ни поведе на борба?“. А от изборите, които прави играчът, зависи съдбата на четниците и на самия Ботев.
„Играта ще има възможност за алтернативна история. Точно на базата на изборите, които прави играчът, той ще може да спаси Ботев реално, ще може даже да увеличи четата и да промени въобще хода на събитията“, обяснява нейният създател.
Йордан обича историята от малък. А Ботев е сред неговите вдъхновители. Започва работа над играта преди 4 години. Извън чисто историческите факти, тя извежда морални изводи: „Да не мислим само за себе си, да не мислим за материалното! Както Ботев казва - стига ми тая награда - да каже нявга народът: умря сиромах за правда, за правда и за свобода!“
