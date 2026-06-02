Българските политици и общественици скърбят за Любен Дилов - син. Той е избиран за депутат от ГЕРБ общо девет пъти, като при последния не успя да положи клетва заради усложненото си здравословно състояние. Дилов бе писател, журналист, сценарист, предприемач и политик.

Лидерът на партията Бойко Борисов пръв съобщи скръбната вест с публикация във Facebook. Той го описа като свой приятел, ярка личност с гражданска позиция и талантлив писател. След него тъгата си изразиха бившият вътрешен министър Даниел Митов и депутатът Тома Биков.

Почина Любен Дилов-син

"Във всеки свой образ – на писателя, журналиста, сценариста, общественика, политика, Любен Дилов-син диреше истината, отстояваше убежденията си, задаваше неудобните въпроси, поставяше горещите теми, търсеше смисъла отвъд очевидното. Умееше да провокира!". Това заявява президентът Илияна Йотова в съболезнователен адрес до семейството и близките на Любен Дилов-син.

Държавният глава посочва, че той ще бъде запомнен с ярката си индивидуалност, висок интелект и неспокойна мисъл, с умението да се надсмива първо над себе си и след това на всичко наоколо. По думите на Илияна Йотова погледът на Любен Дилов към света е припомнял, че когато ни се струва най-тежко, я има надеждата, ако съумеем да погледнем извън рамките.

Даниел Митов описа Любен Дилов като изключително любознателен и широко скроен човек, проявяващ жив интерес към света, хората и новите идеи. По думите му разговорите с него винаги били увлекателни и обогатяващи, независимо дали ставало дума за политика, литература, история, пътешествия или други неочаквани теми.

Даниел Митов подчерта, че Дилов притежавал неподправено чувство за хумор и умеел да намира точните думи дори в най-различни ситуации. Той го определи като човек без предразсъдъци и без излишна показност, който общувал естествено и искрено и проявявал неподправен интерес към хората около себе си.

„Любо Дилов беше един от най-живите, добри, цветни и интересни хора, които съм срещал в живота си. Ще ми липсва много! Бог да го прости и искрени съболезнования на семейството и близките му!“, написа Тома Биков.

Toмислав Дончев също разкри чувствата си в емоционална публикация: “Не знам как точно се пише последно “сбогом“ на човек, който винаги е звучал така, сякаш вече е измислил по-добра версия на сбогуването. Любо никога не е бил просто част от разговора. Винаги беше малко напред, малко настрани, и с една полуусмивка, която ти казва: „Спокойно, и това съм го предвидил“. И някак си ми се иска да вярвам, че дори това е било част от плана. И ако има нещо като последна негова редакция, то вероятно е само едно изречение: „Не го превръщайте в край. Аз не съм го писал така“. Ще ни липсваш!“

Бившият вътрешен министър на ГЕРБ Младен Маринов изрази увереност, че Любен Дилов-син и днес би успял да предизвика усмивка – чрез дума, жест или кратък виц. Той го описа като човек от „хвърчащите хора“, но в същото време здраво стъпил на земята, който е умеел да окуражава околните дори в трудни моменти, често с чувство за хумор или кратка забележка, която връща хората към реалността.

Маринов подчерта, че Дилов няма просто да липсва, а ще остави осезаема празнота, и му се пожелава светъл път. Авторът завършва с искрени съболезнования към близките на Любо Дилов-син.

Депутатът от ГЕРБ Деница Сачева написа прочувствени думи: „Някои хора си отиват. Други остават в езика, мислите и въображението. Уникалният и неповторим приятел и колега Любен Дилов-син остава“.

Кметът на Бургас Димитър Николов изрази дълбока тъга от кончината на Любен Дилов-син, като го определи като добър човек, интелектуалец и истински благородник, а също и като личен приятел.

Той подчерта, че Дилов е оставил силна следа със своето ярко присъствие, смях и доброта, които ще му липсват. В изказването си се сбогува с него с думите „Сбогом, Любо!“ и отправи съболезнования и кураж към семейството и близките му.

Александър Ненков от ГЕРБ написа: "За Любо мога да кажа само, че беше много готин “пич”. Почивай в мир, приятел."

Бившият енергиен министър на ГЕРБ Жечо Станков написа следното: „Понякога думите не стигат.

Остава тъгата от раздялата и благодарността, че съдбата ме срещна с човек като Любен Дилов. Приятел, който умееше да вдъхновява, да разсмива и да оставя светлина след себе си. Днес казвам „сбогом“, но споменът за теб ще остане жив. Почивай в мир, приятелю. Сигурен съм, че ще продължиш да твориш и да вдъхновяваш на едно по-добро място“.

Депутатът от „Демократична България“ Елисавета Белобрадова изрази скръбта си и сподели за близостта си с него. „С него сме било както на една сцена като артисти, така и противници на политическата такава. Той измисли фразата “Абсолютно белобрадие”, която ми стана емблема и това ще ми остане вечен спомен от него. Имаше чудесно чувство за хумор. Нека почива в мир и съболезнования на близките”.

Мирослав Боршош се сбогува с Дилов с негов цитат: “Тогава, изправили се пред Великия системен администратор, както и да го увъртаме, ни е необходима сила, за да признаем: така и не се научихме на добро и лошо, така и не разбрахме кое е грях и кое - праведност. Поне се забавлявахме…”

"Бог да прости Любен Дилов! Имахме много различия с него като политик и нерядко сме спорили, но го уважавах изключително много като писател и творец, който беше сред легендите на съвременна България! Любо вече е в пантеона на безсмъртието! Поклон пред паметта му!", отдаде почит и лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов.

Лидерът на „Има такъв народ“ Слави Трифонов бе сред първите, които почетоха паметта на Дилов. Двамата са част от легендарния екип на студентското предаване Ку-ку в началото на 90-те години, а по-късно работят заедно в „Каналето“, „Хъшове“ и „Шоуто на Слави“. Дилов е сред най-близките творчески съратници и съдружници на Трифонов в миналото.

Трифонов описа Любен Дилов-син като изключително ярка и нестандартна личност, която трудно може да бъде побрана в обикновени определения. По думите му всякакви опити да бъде описан звучат клиширано, защото Дилов е бил необикновено богат духовно и интелектуално.

Трифонов подчертава, че при общуване с него човек е бил „засипван“ от знания, чувство за хумор и оригинално мислене, съчетани с много талант и широк кръгозор. Той го определя като човек с изключителен ум и дарба, който е оставял силно впечатление във всеки разговор.

Съболезнованията извън политиката

Извън политиката, примата на българската музика Лили Иванова също изрази уважението си към паметта на Дилов с думите: „Поклон пред паметта на писателя и общественик Любен Дилов - син! Съболезнования на семейството му!“

Проф. Любомир Стойков, който е бил негов преподавател във Факултета по журналистика и масова комуникация, пък написа следното: „Посрещнах със свито сърце новината за трагичната кончина на Любен Дилов - син. Изключително остроумен, феноменално оригинален и неподражаем майстор на иронията и богато нюансирания хумор, той остава в душата ми! Моите дълбоки съболезнования към семейството му! Сбогом, Адаш! Бог да те прости! Поклон“.

Росен Петров си спомни за Любен Дилов-син като за човек, с когото съдбата и работата го свързват. Той го определя като една от най-ярките фигури, олицетворяващи „духа на Ку Ку“, и му отдава заслуга за това, че е обединил млади хора от цялата страна, желаещи да правят нещо ново и различно в бурните години на 90-те.

Дилов е описан като широко скроен човек, който е приемал с усмивка трудностите и е гледал с дистанция на конфликтите и скандалите около себе си. Изтъква се и силното му чувство за хумор, както и талантът му като автор.

Писателката Милена Фучеджиева написа „Светла памет на Любо Дилов“.

Политическият PR Нидал Алгафари определи Дилов като един от най-остроумните, най-интелигентните и най-талантливите хора от екипа на „Ку Ку“, както и като човек, който е обичал живота.

Той споделя, че се гордее, че е имал възможност да работи и общува с него, и изразява дълбока лична признателност към него. Алгафари заявява, че Дилов ще остане завинаги в паметта и сърцата на него и семейството му, като подчертава силната емоционална връзка и обич, която изпитва към него.

Писателката и поетеса Гери Турийска изрази силната си емоционална загуба и тъга, като отбелязва, че без него нещата вече няма да бъдат същите. Благодари му за подкрепата и доверието, което ѝ е давал през годините, включително за това, че е вярвал в нейните идеи и е участвал в тях с лекота и чувство за хумор.

Турийска подчертава, че двамата са споделили много общи преживявания и спомени, които ще останат живи за нея, и обещава да пази и разказва за неговата „светлина“.

Бившият дипломат и международен анализатор Милен Керемедчиев се сбогува с Любен Дилов-син, като изрази силната си тъга от загуба на близък приятел. Той сподели, че ще му липсват отличителният му външен вид, остроумните шеги и впечатляващият интелект, с които е бил свикнал през годините.

В спомена си го описа като човек с изключително заразително добро настроение и чувство за хумор, и си го представя как продължава да забавлява хората „там горе“. Завършва с надежда, че някой ден отново ще се срещнат и ще се посмеят заедно.

Музикантът и бивш депутат Калин Вельов сподели тъгата си от загубата на Любен Дилов-син, като добави, че ще му липсва. Той го описа като вдъхновяващ човек, когото е слушал с интерес както в телевизионни предавания през 90-те години, така и в лични разговори, в парламента и в медиите.

Вельов се сбогува с него, подчертавайки уважението и емоционалната връзка, която е имал към него.

Актьорът и колега на Любен Дилон-син Васил Василев - Зуека написа: "Сбогом, Любе! Благодаря ти, че ме научи! Благодаря ти за удоволствието! Изпращам те с аплодисменти".

Актрисата Гергана Стоянова сподели: Ако можеше да каже нещо сега, гледайки многобройните постове за смъртта си, сигурно щеше да е нещо от рода: „Не съжалявам, че умрях. Съжалявам, че изпуснах коментарите под новината.“... Любо беше от хората, които не просто присъстваха в обществения разговор, а му придаваха смисъл. Беше от тези, които никога не бъркаха остроумието с обида. И интелекта с високомерие. След него светът не става по-беден на думи. Става по-беден на хора, които знаят как да ги използват. Светъл път, Любе. И благодарност за думите, смеха и присъствието".

Актьорът Николай Станоев написа: Не намирам наша обща снимка, но имам много пъстри спомени и истории запечатани в глупавицата ми … от пощенската кутия, от плеймейт партита, на които ме пращаше да те замествам като водещ, но най-ясни са от разговорите на маса. В главата ми е страшна емоционада …опитвам се да пиша, но не знам как да подходя и за кого да пиша… за кумирът Любен Дилов-син или за ментора Любо Дилов или за приятеля Любо? Но знам едно нещо - Любо е съвременният “Барон фон Мюнхаузен” ! Той притежава онзи рядък, гениален талант да улавя абсурда на живия живот и да го облича в бляскав, ироничен разказ. Любо прелиташе над нещата яхнал гюле пълно с ирония и остроумие и това ни караше едновременно да се смеем с глас и да се замисляме дълбоко. Научи ме на толкова много. Научи ме, че когато потъваш може да се измъкнеш от блатото, като обърнеш собствения си хумор към теб. Че смехът не е просто забавление, а най-силното оръжие срещу глупостта и суетата на деня. Че истината понякога е толкова абсурдна, че само през тънката ирония можем да я понесем. Сбогом, стори Мастер ! Не само разказваше историите, а и ги създаваше, създаде и много герои, някои безсмислени, но пък в това им е смисъла. Благодаря ти за вдъхновението и за това, че правиш този свят по-пъстър ! Шапки долу за барона".

А певицата Александра Раева, която се гмуркаше с Любен Дилов-син написа: Не знам как се сбогува човек с Теб. Вероятно не с патос. Вероятно не с тежки думи. Сигурена съм само, че ако можеше да прочетеш всичко, което ще напишем за теб днес, първо щеше да намериш някоя правописна грешка, после щеше да се подиграеш на прекалената сериозност и накрая щеше да измислиш шега, от която всички щяхме да се смеем, включително и ти, леко шъшкайки. Беше рядък човек - блестящ ум, безпощадно чувство за хумор и способност да видиш абсурда там, където всички останали виждахме проблем. За мен беше приятел. Беше човекът, с когото съм споделяла безброй часове под водата и още повече над нея. С теб сме се смели до сълзи, попадали сме в ситуации, които никой нормален човек не би повярвал, правили сме си признания, за които се иска доверие, и сме мълчали в онези моменти, когато думите не са нужни. Особено на онзи остров. Ти знаеш кой. Ти ме спаси от скуката, от посредствеността, от не едно лошо решение. А веднъж - съвсем буквално - ми спаси живота под водата. Малко хора могат да кажат това за свой приятел. Ще липсваш на семейстеото си. Ще липсваш на приятелите си. Ще липсваш на хората, които мислят. Ще липсваш на журналистиката. Ще липсваш на дайвърската общност. Ще липсваш на всички нас, които имахме невероятния късмет да те срещнем. На добър път, Любе! Душата ти да се рее така свободно, както се рееше под водата. А когато някой ден пак се срещнем, се надявам само на едно - да си запазил някоя маса, да си намерил интересна компания и да имаш готова история, защото с теб небето със сигурност ще стане малко по-шумно, малко по-умно и много по-смешно. До ново гмуркане, Любе!"

В българския обществен живот Любен Дилов - син често е възприеман като публицист и политически коментатор с подчертано ироничен стил, който се движи между медиите, културата и политиката. Той е част от ГЕРБ за общо осем парламентарни мандата. Имайки предвид и избирането му за 52-рото Народно събрание през 2026 г., в което не успя да положи клетва на първото заседание поради тежък здравословен проблем, тогава може да се каже, че е избиран девет пъти за депутат, но е бил действащ народен представител в осем парламента.

