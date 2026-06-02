Любен Дилов-син остава емблема за българската журналистика, сатира и публицистика. След новината за смъртта му си припомняме какво оставя след себе си едно от най-разпознаваемите лица на Прехода.

Нерядко свързваме името му с това на автора на научна фантастика Любен Дилов - неговия баща. Синът обаче избира свой собствен жанр - този на язвителната и дори неудобна за властта сатира.

Завършил е журналистика в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, но истинската му школа се оказва българският Преход. Там Дилов-син формира своя изказ - остър, ироничен, често безпощаден и винаги лесно разпознаваем.

Най-често го свързваме с българската телевизионна сатира от 90-те години и началото на новия век. Той е сред идеолозите и основните сценаристи на култовите „Ку-ку“, „Каналето“, „Хъшове“ и първите години на „Шоуто на Слави“.

Тогава той се превръща в един от най-силните гласове на Прехода, позволявайки си да иронизира властта и да поставя под въпрос решенията ѝ. За мнозина това е и най-яркият му принос - превръщането на иронията в телевизионния ефир в обществен коментар.

Дилов-син има широк принос и за печатната журналистика. Той пише за различни издания, създател е и съсобственик на вестници и списания. Кариерата му започва като редактор във вестниците „Поглед“, „АБВ“ и „1000 дни“. По-късно е в „Playboy - България“ и става издател на българското издание на италианското списание „L’Europeo“.

След 2000 г. той влиза и в политиката като създател на движение „Гергьовден“. Той е бил общински съветник в София, а по-късно - и народен представител в няколко парламента от листите на ОДС, а по-късно - и на ГЕРБ-СДС.

Автор е на много книги. В „TILT“ той формулира идеите си за избора като същност на човека, пише пише Vesti.bg . Сред емблематичните цитати от творбата са: „В живота има хиляди възможности, милиони избори… Тези избори, които правим, са нашето лице“ и „Няма лош избор. Всеки избор е добър, стига да не съжаляваш, че си го направил“.

Зад фигурата на острия коментатор стои човек, който не остава извън полето на спора. Но дори критиците му признават, че той е неизменна част от българското публично пространство през последните три десетилетия - като автор, сценарист, участник в телевизионни дебати и ярки политически процеси.

Любен Дилов-син е баща, съпруг, дядо и човек, който до края не се отказва от навика да наблюдава света с иронична дистанция.

В българската културна памет той ще остане човек на границата между сериозното и смешното, между политиката и сатирaта, между участието и наблюдението, най-вече като човек, който вярва, че свободата започва там, където започва изборът.

