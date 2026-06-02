Отпадна предложението за тавана на дълга
Промените в удължителния закон за бюджета бяха приети на второ четене в ресорната комисия. Управляващите ги обявиха като първите стъпки и мерки към съкращаване на разходите в план-сметката на държавата.
Промените в удължителния закон за бюджета - на второ четене в ресорната комисия
Измененията предвиждат отпадане на COVID добавката от 60 лв. за хората, които ще се пенсионират след 1 юли 2026 г. Партийната субсидия пък пада с 1 евро - от 4 на 3 евро на глас.
Третото предложение - за увеличаване тавана за държавния дълг, отпадна. Именно то доведе до най-остри спорове. След като "Продължаваме промяната" казаха, че ще го дадат на Конституционния съд, защото такава идея не трябва да се внася от парламента, а от Министерството на финансите, "Прогресивна България" го оттеглиха. Стана ясно, че то ще бъде внесено от ведомството на по-късен етап.
