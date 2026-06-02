Жители на община Горна Малина излязоха на протест срещу рязкото увеличение на такса битови отпадъци. Според тях новите размери на налога са непосилни и не отговарят на качеството на предоставяната услуга.

По думите им при част от имотите увеличението достига между 300 и 700 процента, а при други надхвърля 1000 процента спрямо миналата година. Към момента по случая работи частен адвокат и е подадена жалба в Административния съд - София област.

„Миналата година съм платила около 9,76 лева, а тази година таксата е 69,14 лева“, разказа една от потърпевшите, а при друг случай че налогът е нараснал от 12 лева на 83,60 лева.

По думите на собственици на имоти във вилните зони там няма организирано сметосъбиране и сметоизвозване. Според адвокат Веселин Спасов жителите сами извозват боклука си: „Извозваме отпадъците с пликове и торби на повече от два километра. Няма сметосъбиране и сметоизвозване във вилната зона. Не виждам основание таксата да се увеличава с 700-800 процента.” Сред недоволните има и собственици на земеделски земи, които твърдят, че плащат високи такси за имоти, в които не се живее.

Заместник-кметът на Горна Малина Илия Богданов обясни, че общината е преминала към новия модел за определяне на такса битови отпадъци, съобразен със законовите изисквания.

„До миналата година общината поддържаше ниски нива на таксата, като използваше други собствени средства, за да субсидира услугата. През 2026 г. такава възможност вече няма“, каза Богданов. По думите му план-сметката е приета в законовия срок и общината не е нарушила нормативната уредба при въвеждането на новите размери.

