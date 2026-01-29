Столичният общински съвет се събра на редовното си заседание днес. Част от точките на дневния ред засягаха кризата с боклука.

Общински съветници бяха внесли няколко доклада, с които настояват пряко засегнатите жители на кризисните райони да бъдат освободени от такса за битови отпадъци. До такова решение обаче не се стигна, тъй като разглеждането на предложенията отпадна. Мотивите - нужна е още информация. Според кмета Васил Терзиев обаче подобни компенсации в предложения вариант са незаконни, затова ще се търсят други методи и варианти.

„С едни абсолютно безумни аргументи групите на ПП-ДБ и ГЕРБ в много добър синхрон отложиха и трите доклада на комисии. Внесохме доклад за промяна и на общинската наредба, той също беше оттеглен”, обясни Борис Бонев от „Спаси София”.

„Не е възможно текущата за година да бъдат променяни правилата и таксите за битов отпадък. Това може да се случи другата година. Затова бяха отложени докладите”, заяви Димитър Димитров от ПП-ДБ.



"Поискахме допълнителна информация, смятаме, че тя ще ни помогне да направим качествен анализ за това какви са законовите възможности това да се случи, след което и какви са финансовите възможности”, посочи Антон Хекимян от ГЕРБ.



„Депозирах в СОС доклад, а именно да бъде намалена с 25% такса смет за 2026 година. По този начин да бъдат компенсирани гражданите за липсата на услугата през изминалата година. Считам, че по този намин можем да обезщетим хората поне символично финансово”, обясни кметът на район „Люлин” Георги Тодоров.



„Компенсацията звучи добре, но е незаконна. Затова обмисляме други начини, по които да бъдат компенсирани гражданите”, заяви от своя страна Васил Терзиев.

Работа „на карета” и на ротационен принцип: Столичната община съобщи, че ускорява темповете на почистване

Припомняме, че кризата започна от районите „Люлин” и „Красно село”, където към момента сметосъбирането е в ръцете на общинското дружество „Софекострой”. В „Слатина” и „Подуяне” все още няма сключен договор. Там боклукът се събира и извозва от Столичното предприятие за третиране на отпадъци.