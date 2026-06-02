Най-малко 13 души са загинали, а десетки са ранени при мащабна руска въздушна атака срещу Украйна през изминалата нощ. Сред най-тежко засегнатите градове са Киев и Днепър, където избухнаха пожари в жилищни сгради след удари с ракети и дронове. В столицата е загинал един човек, а ранените са най-малко 51.



Местните власти съобщават за сериозни разрушения и предупреждават, че под отломките на ударените жилищни сгради може да има затрупани хора. Киев е бил подложен на атака с балистични ракети, а жителите са били призовани да останат в убежищата, според военната администрация.

По данни на украинските военновъздушни сили Русия е изстреляла 73 ракети и 656 дрона. От тях 40 ракети и близо 600 дрона са били свалени или неутрализирани. Основна цел е бил Киев, а поразените обекти в различни части на страната са близо 40. Без електрозахранване са останали около 140 000 жители на украинската столица.

Украинският президент Володимир Зеленски призова Европа да разработи свои собствени системи за противовъздушна отбрана и поиска по-голяма подкрепа от Вашингтон след поредния смъртоносен обстрел с дронове и ракети от страна на Русия. „Европа се нуждае от собствена противоракетна отбрана, за да може тази война най-накрая да бъде прекратена. А помощта от Съединените щати за доставката на ракети за системите „Пейтриът“ е абсолютно необходима“, написа Зеленски в социалните мрежи.

Русия и Украйна с нова размяна на удари по военни и енергийни обекти



По последни данни дрон е ударил петролна рафинерия в Южна Русия, предизвиквайки пожар. Засега не се съобщава за ранени.

