ГЕРБ-СДС няма да подкрепи предложените от правителството промени в удължителния закон за бюджета, заяви депутатът Деница Сачева. По думите ѝ партията настоява за изготвяне на цялостна пътна карта за развитието на пенсионната система, която да бъде внесена в Народното събрание. „Миналия мандат поискахме да се изготви такава стратегия за следващите години. Продължаваме да настояваме това да бъде направено. Не може да се започва с бюджетни мерки, насочени към най-уязвимите“, посочи Сачева.

Промените в удължителния закон за бюджета - на второ четене в ресорната комисия

Тя даде пример с различни решения, обсъждани през последните дни – орязване на разходи в културата, темата за майчинството и отпадането на COVID добавките. Според нея отказът от осъвременяване на добавките би имал ефект върху бюджета, който възлиза на около 2,9 милиона евро – „сума, равна на шест плащания по „Боташ“, отбеляза тя.

По думите ѝ проблемите не могат да бъдат решавани чрез подобни частични мерки, а е необходим цялостен подход. „Очевидно борците с олигархията очакват олигарсите да финансират партиите“, добави тя.

По отношение на партийните субсидии депутатът от ГЕРБ-СДС добави: „Тук също говорим за бюджетни трохи, но важното в случая е, че това е политически чук за демокрацията. Спестяванията на бюджета отново ще бъдат в размер на около 3 милиона евро – още 6 плащания по "Боташ”.

Сачева заяви още, че отдавна съществува тезата, че групата около Румен Радев се противопоставя на парламентарната демокрация, вместо да я укрепва.

Бившият финансов министър Теменужка Петкова също коментира темата, като заяви, че ГЕРБ-СДС няма да подкрепи предложението за нов държавен дълг в размер на 3,8 милиарда евро. По думите ѝ то противоречи на Закона за публичните финанси, тъй като без приет годишен бюджет не може да се поема нов дълг.

