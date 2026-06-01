Децата на служителите на спешната болница „Пирогов” отбелязаха Първи юни заедно с най-близките си. Те споделиха деня както с приятели, така и с родителите си, на които често се налага да отсъстват от вкъщи именно по време на празници в името на живота и здравето на своите пациентите.

От Центъра за спешна медицинска помощ организираха специално събитие на „Поляната с гълъбите” в Южния парк, където най-малките срещнаха някои от любимите си герои.

„Ние поемаме тежестта и патологията на деца от цялата страна и отделно след това да се съхраниш и да имаш време да обърнеш внимание на твоето си семейство и на своето си дете – разбира се, с идеята то никога да не става пациент”, каза д-р Елена Иванова от Клиниката по детска анестезиология и интензивно лечение в „Пирогов”.

