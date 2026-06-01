„Трябва да обясним на едно дете защо родителят не е дошъл. И да избършем сълзите му.“

Понякога едно изречение е достатъчно, за да разкаже цяла професия. Професия, в която няма работно време. Няма дистанция. Няма право да се откажеш.

С тези думи започва една от историите в Годишния доклад 2025 на Фондация „За Нашите Деца“ – документ, който тази година надхвърля рамките на отчет. Той е разказ за невидимата страна на грижата. За хората, които остават до децата, когато светът около тях се разпада. За онези малки, ежедневни действия, които не влизат в статистиките, но променят цели човешки съдби.

През 2025 г. фондацията е подкрепила 4 076 деца, родители и специалисти и е реализирала над 22 000 дейности в областта на ранното детско развитие, превенцията на изоставянето, приемната грижа, психологическата подкрепа и работата с най-уязвимите семейства в България.

Но зад всяка цифра стои нечий живот.

Стои Стефан – дете, изведено от среда на насилие и тежко неглижиране, което за първи път пристига в Детската къща „твърде спокойно“, защото е свикнало просто да оцелява. Месеци по-късно то успява да се върне при баща си – не благодарение на чудо, а благодарение на търпеливо изградена връзка, доверие и професионална грижа.

Стои Влади – момче с аутизъм, за което първият очен контакт, първото спокойно заспиване и първата самостоятелна игра са огромни победи.

Стои Галя – жена, която сама отглежда шест внука, включително тежко болно дете, за което се грижи денонощно с думите:

„Никога няма да го оставя.“

Стоят приемни родители, които отново и отново отварят дома си за деца, преживели страх, липса и изоставяне.

И стоят специалистите – социални работници, психолози, логопеди, рехабилитатори, педагози – хората, които трябва да останат стабилни, когато историите, които чуват, тежат непосилно.

„Зад числата и резултатите стоят истински истории – на деца, получили шанс за по-добро начало, на родители, намерили подкрепа в труден момент, и на общности, които стават по-силни, когато се обединят около каузата за детството“, казва Диана Митева, член на Настоятелството на фондация „За Нашите Деца“.

По думите ѝ България продължава да се сблъсква със сериозни дефицити в подкрепата за децата и семействата:

„Високи нива на детска бедност, недостиг на интегрирани услуги и ограничен фокус върху превенцията в ранната възраст продължават да поставят хиляди деца в риск.“

Именно затова през 2025 г. фондацията разширява работата си в общността, достига до нови населени места, обучава специалисти и развива модели за ранна подкрепа, които да достигат до семействата навреме – преди кризата да стане необратима.

Сред ключовите постижения през годината са:

* над 10 000 достигнати деца и родители чрез проекта „Холистична подкрепа за ранно детско развитие“;

* 1 500 обучени специалисти;

* развитие на консултативни хъбове за ранна подкрепа в общности с ограничен достъп до услуги;

* международно признание с наградата Tutator Forward Grant сред над 1 500 организации по света;

* домакинство на глобалната кампания за реформа в грижата за деца, инициирана от Дейвид Лами;

* над 7,6 милиона гледания на съдържание, свързано с каузата на фондацията.

„Това бе година, в която отново доказахме, че високият морал, устойчивостта и съпричастността не са декларации, а ежедневна практика“, казва Мариана Тасева, изпълнителен директор на фондация „За Нашите Деца“.

Според нея най-голямата сила на организацията остава способността ѝ да не губи човешкия подход дори в най-трудните случаи:

„Имаме екип от експерти, които не се страхуват от трудните случаи. Имаме партньори и дарители, които вярват, че инвестициите в децата са инвестиции в бъдещето на обществото.“

Особено силен е и гласът на автора и редактор на доклада Златина Георгиева, която описва срещите си със специалистите и децата като преживяване, което променя гледната точка към социалната работа:

„Историите, които предстои да прочетете, са за процесите зад резултатите. За хората зад ролите. За усилията, които често остават невидими.“

И добавя:

„Промяната е възможна. Но не се случва сама.“

Годишният доклад 2025 поставя специален фокус и върху кампанията „Професия Човек“ – мащабна инициатива, посветена на социалните професии и хората, които всеки ден изграждат доверие, сигурност и шанс за развитие за най-уязвимите деца в България.

Защото понякога най-важната промяна започва тихо. С един разговор. С едно останало до детето присъствие. С някой, който не си тръгва.

И може би именно това е най-голямото послание на този доклад: че зад всяка промяна стои човек, който е повярвал, че тя е възможна.

