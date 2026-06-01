Наркопазарът все повече се дигитализира, предупреждават от полицията. Бумът в наркоразпространението се дължи предимно на онлайн платформи, откъдето тинейджърите поръчват дрога. Темата в ефира на NOVA NEWS коментира д-р Димитър Бакалов, заместник-началник на Спешното отделение в болницата в Пазарджик.

„Преди време виждахме тенденция на доста млади хора, които попадаха в Спешното отделение след употреба на различни дизайнерски дроги. След като започнахме информационна кампания, вече имаме много по-малко подобни случаи“, посочи той.

Специалистът обясни, че дизайнерските наркотици представляват сериозно предизвикателство за институциите, тъй като част от тях трудно се откриват при стандартните тестове за наркотици. „Не всички тестове, които използват органите на МВР, могат да установят наличието на подобни вещества. Това създава усещане за безнаказаност сред част от употребяващите“, подчерта Бакалов.

По думите му напоследък се наблюдава тенденция към смесване на различни вещества. Освен познатите LSD, марихуана и хашиш, все по-често се среща и употребата на фентанил. „Фентанилът е изключително опасен. Когато се употребява извън лекарски контрол, може да доведе до тежка респираторна депресия, потискане на дихателния център и фатален изход“, предупреди той.

Според лекаря една от основните причини за широкото разпространение на подобни вещества е липсата на достатъчно информация сред младите хора. „Необходимо е да обясним на децата какви са реалните последствия от употребата. Те трябва да знаят какво може да се случи, а след това да направят информиран избор“, смята Бакалов.

По отношение на LSD специалистът обясни, че веществото има продължително действие - между 6 и 12 часа. „Той няма токсичен ефект върху организма. За разлика от това уврежда психиката. Напълно е възможно човек да стане склонен към самонараняване или към нараняване на околните“, предупреди той.

По думите на д-р Бакалов разговорите му с ученици показват, че основно тези вещества се взимат от интернет. „Когато продуктът е представен атрактивно онлайн, младите хора често остават с впечатлението, че има само ползи и никакви рискове. Затова най-важният инструмент за превенция остава информираността“, каза още той.

