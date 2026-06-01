Отбелязваме Международния ден на детето. Празникът води началото си от Световната конференция по въпросите на детското здраве в Женева през 1925 година. През 1949 година денят официално е обявен за Международен ден за защита на децата, а година по-късно за първи път е честван едновременно в 51 страни по света.

Във времето се доказва като един от най-забавните дни за децата, тъй като се подготвят най-различни инициативи и занимания. Много институции отварят вратите си, за да посрещат най-малките и любопитни посетители, а откритите пространства се превръщат в сцена за игри и творчество.

