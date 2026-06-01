Напрежение в Албания заради обект, свързан със семейство Тръмп. Стотици протестиращи се сблъскаха с частни охранители на строежа на луксозен комплекс. Според източници проектът е на дъщерята на американския президент – Иванка Тръмп и съпруга ѝ Джаред Къшнър.



Екоорганизации и неправителствени сдружения предупредиха, че строежите заплашват екосистемата на защитена зона край град Вльора. Компанията, наета да изпълни проекта, осъди насилието и каза, че той има за цел да допринесе за развитието на Албания. Инвестицията щяла да надхвърли 4 милиарда евро, а брутният вътрешен продукт на Албания щял да се увеличи с до 4% само заради мащабния проект.

