По данни на прокуратурата полицията в Париж проверява над 100 сигнала
Франция е изправена пред сериозен скандал след началото на разследване срещу десетки служители в държавни детски градини и начални училища за насилие над деца, включително сексуални посегателства.
По данни на френската прокуратура полицията в Париж проверява над 100 сигнала, свързани с предполагаеми престъпления срещу деца на около 3-годишна възраст.
Разследванията вече обхващат десетки образователни институции - над 80 детски градини, близо 20 начални училища и няколко извънучилищни центъра.
Фокусът на разследването е върху т. нар. аниматори - служители, назначавани извън постоянния учителски състав, които подпомагат дейността в детските заведения и занималните. Именно срещу част от тях са отправени сериозни обвинения.
По данни на разследването само в Париж в периода януари - април тази година са отстранени 78 души от подобни длъжности, като 31 от тях са заподозрени в сексуални посегателства. В един от най-новите случаи 36-годишен мъж е обвинен в посегателства срещу деца на възраст между 3 и 5 години.
Френските власти продължават проверките, като се очаква броят на разкритите случаи да нараства.
