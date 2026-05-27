Франция е изправена пред сериозен скандал след началото на разследване срещу десетки служители в държавни детски градини и начални училища за насилие над деца, включително сексуални посегателства.

По данни на френската прокуратура полицията в Париж проверява над 100 сигнала, свързани с предполагаеми престъпления срещу деца на около 3-годишна възраст.

Разследванията вече обхващат десетки образователни институции - над 80 детски градини, близо 20 начални училища и няколко извънучилищни центъра.

Фокусът на разследването е върху т. нар. аниматори - служители, назначавани извън постоянния учителски състав, които подпомагат дейността в детските заведения и занималните. Именно срещу част от тях са отправени сериозни обвинения.

По данни на разследването само в Париж в периода януари - април тази година са отстранени 78 души от подобни длъжности, като 31 от тях са заподозрени в сексуални посегателства. В един от най-новите случаи 36-годишен мъж е обвинен в посегателства срещу деца на възраст между 3 и 5 години.

Френските власти продължават проверките, като се очаква броят на разкритите случаи да нараства.