Русия е предоставила на Казахстан четири амурски тигъра като част от усилията за подпомагане на възстановяването на популацията на вида в страната. Това съобщи руският президент Владимир Путин.

Животните са били уловени в района на Хабаровск в руския Далечен изток и транспортирани до Казахстан със самолет. Според Кремъл предстои тигрите да бъдат пуснати в подходяща среда на свобода.

Зеленски подари на Тръмп стик за голф, той му връчи ключ за Белия дом

Казахстан разглежда амурския тигър като близък генетичен роднина на изчезналия каспийски тигър, който някога е обитавал Централна Азия.

Това не е първият случай, в който Москва използва подобни знакови жестове в международните си отношения. През 2022 г. Русия изпрати 30 породисти сиви коня на Северна Корея - стъпка, възприета като част от засилващото се сътрудничество между двете страни след началото на войната в Украйна.

Редактор: Цветина Петкова