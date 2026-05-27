Снимка: БГНЕС
Тази година се навършват 150 години от подвига на Христо Ботев
Започват официалните чествания по повод 150 години от подвига на Христо Ботев и неговата чета.
Днес от централния площад във Враца, наречен на неговото име, ще бъдат изпратени участниците в 78-ия Национален туристически поход Козлодуй - Околчица.
"Жив е той, жив е!": Стотици минаха по стъпките на Ботевата чета - от Козлодуй до Околчица
Тази година по 120-километрово трасе ще минат над 1700 души от цялата страна. Те ще се съберат на Козлодуйския бряг тази вечер за тържествен митинг - заря. Събитията, които ще отбележат годишнината само в област Враца са над 30. Кулминацията е на 1 юни с тържествена заря пред Паметника на Воеводата и на 2 юни на връх Околчица с всенародно преклонение пред подвига на героите.Редактор: Ивайла Маринова
