То беше въведено заради наводненията
Бедственото положение в област Габрово се отменя от днес, 26 май, съобщиха от Областната администрация.
Най-критична в инфраструктурно отношение остава ситуацията за община Дряново, където продължават дейностите по възстановяване и обезопасяване на засегнатите обекти.
Като допълнение към обезщетенията от държавния бюджет, в общините Дряново и Севлиево се отпускат помощи от общинските бюджети. В община Севлиево се набират и дарения след координация с отдел „Здравеопазване и социални дейности“ на телефон: 0675 396 216.
Областният управител Кристина Сидорова изказва съболезнования към близките на 55-годишния Георги Карапенев, чието тяло бе открито след проведени издирвателни действия.
В координация с всички ангажирани институции продължават дейностите по преодоляване на последиците от бедствената ситуация и подпомагането на засегнатите домакинства, съобщават от администрацията.
