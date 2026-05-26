Увеличава се броят на ухапаните от кърлежи в Русе, като за последните дни има над 100 случая на хора, потърсили помощ в болница, спешни кабинети или лични лекари. Причините са свързани с топлото и дъждовно време през последните дни. В Русе има график за пръскане срещу кърлежи, който беше обявен още в края на март, а обработките са започнали през април. Вероятно обаче не са обхванали целия град и не навсякъде са имали ефект, най-вече заради дъждовете.

"През последния месец, за съжаление, случаите на ухапвания от кърлежи са се увеличили. До този момент в неотложния кабинет на УМБАЛ „Медика“ са регистрирани около 150 случая на ухапвания от кърлежи. Това е напълно обяснимо и е свързано с жизнения цикъл на кърлежите, които през пролетта и началото на лятото са в своя апогей. Причината е, че тогава има благоприятни климатични условия - влага, топлина и буйна растителност, които подпомагат развитието и размножаването на кърлежите". Това обясни в „Здравей, България” д-р Пламен Жеков, който е медицински директор УМБАЛ "Медика"-Русе.

По думите му друго важно обстоятелство е увеличеното движение на диви животни и на бездомни такива в градовете, което също подпомага разпространението на кърлежите."И не на последно място - активността на хората през пролетния и летния сезон с разходки в паркове, сред природата и игри в тревни площи, които невинаги са добре окосени", обясни лекарят.

На въпрос какви са рисковете след ухапване и какво да правим, ако намерим кърлеж по себе си или детето си д-р Жеков подчерта, че не всеки кърлеж е заразен. "И не всяко ухапване, дори от заразен кърлеж, води до инфекция при човека", подчерта той.

И даде съвет: "Не е препоръчително кърлежите да се мажат с олио, кремове или да се горят. Те трябва да бъдат извадени с тънка пинсета или със специални куки за тази цел. Кърлежът се хваща възможно най-близо до кожата и се издърпва внимателно и равномерно, перпендикулярно на повърхността на кожата".

Той беше категоричен, че тази интервенция е най-добре да се прави от лекар - особено при малки деца."Ако опитаме само да извадим кърлежа, има риск да останат части от него в кожата или да се предизвика попадане на бактерия или вирус, пренасяни от кърлежа, в кръвния поток", заяви той.

И допълни: "Най-важното е, когато сме сред природата или на места с повишен риск от кърлежи, да носим дрехи с дълги ръкави и дълги крачоли, по възможност светли на цвят. Добре е да използваме репеленти, включително и за обработка на дрехите. След разходка трябва внимателно да се оглеждаме, както и домашните любимци, които също трябва редовно да бъдат обезпаразитявани".

