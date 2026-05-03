Кърлежите стават активни със затоплянето на времето. През месец май условията са най-благоприятни, а лекарите отчитат бум на ухапванията от кърлежи. Какви са рисковете, ако не разберем, че сме били ухапани и какъв е пътят на пациента. Гост в предаването „Пулс” по NOVA NEWS беше д-р Анелия Зашева от Клиниката по инфекциозни заболявания на Военномедицинска академия – София.

"Не всеки кърлеж пренася заболяване и има значение колко време е стоял върху нас. Колкото повече престои, толкова по-голям е риска да пренесе заболяване, ако е преносител", уточни д-р Зашева.

Сезонът на кърлежите дойде: Как да защитим домашните любимци и семейството си

"В цялата страна са разпространени кърлежите. Има региони у нас, в които някои заболявания са по-често срещани. Марсилската треска е характерна за Черноморието и Южна България, докато лаймската болест и ку-треската са разпространени в цялата страна", допълни тя.

"При лаймската болест между 3 и 30 дни наблюдаваме ранния стадий на заболяването, когато се появява характерен обрив, който може да достигне до 30 см. При марсилската треска обикновено 7 дни по-късно се появява "черно петънце" на мястото на ухапването и грипоподобна симптоматика. При ку-треска няма обрив, по-чести са общите оплаквания”, заяви д-р Анелия Зашева.

Повече гледайте във видеото