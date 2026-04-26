С настъпването на по-топлите месеци започва и активният сезон на кърлежите - опасност, която засяга не само домашните любимци, но и хората в семейството. Превенцията, редовната проверка след разходка и навременната грижа са ключови за избягване на сериозни здравни рискове, показва репортажът на Юлиян Стоянов за „Събуди се“.

Бренди и Ирис не са сред най-ентусиазираните любители на разходките, особено когато те включват неокосени и непръскани междублокови пространства. След подобни излизания те задължително преминават през ветеринарен преглед - практика, която стопаните им приемат изключително сериозно.

Причината е ясна - профилактиката срещу паразити е не само грижа за животните, но и мярка за защита на цялото семейство, особено когато в дома се очаква дете.

„За нас е от изключително голяма важност гледаме никога да не пропускаме обезпаразитяването, а сега още повече, защото очакваме дете“, споделя Гундерс Наглис, стопанин на Бренди и Ирис. Той допълва, че избягват силно обрасли места, тъй като дългата козина на кучетата лесно задържа паразити и растителни остатъци.

Ветеринарните лекари обаче отчитат тревожна тенденция - все повече случаи на кърлежи, особено при животни без редовна профилактика. В някои случаи ситуацията е сериозна.

„Преди няколко дни при мен дойде куче, намерено на улицата, с над 20 кърлежа по него. И това не е изолиран случай“, разказва д-р Йордан Тодоров, който е ветеринарен лекар и собственик на клиника.

Според него рискът се увеличава там, където тревните площи не се обработват редовно, а използваните препарати често губят ефективност след валежи. Така се налагат по-чести обработки, за да се ограничи популацията на паразитите.

Макар сезонът на кърлежите традиционно да се свързва с пролетта и лятото, специалистите предупреждават, че през последните години ухапвания се регистрират все по-рано.

Един от основните рискове е кърлежът да бъде пренесен в дома. Той може дълго да се движи по козината на животното и да падне на различни места в жилището, където да премине върху човек. Затова се препоръчва след всяка разходка домашните любимци да се преглеждат внимателно - особено в областите зад ушите, подмишниците и задните крака.

Летните вируси: Как да се предпазим от инфекциите?

„Кърлежите се захващат именно в по-кръвоснабдени и защитени зони. Най-добрият начин за проверка е срещу посоката на растеж на козината или с помощта на студена струя от сешоар“, обяснява д-р Тодоров.

Той подчертава и още един сериозен проблем - кърлежите са преносители на опасни заболявания. „Около 80% от ухапаните животни развиват поне едно от четирите основни заболявания, предавани от кърлежи при кучетата“, посочва ветеринарят.

Специалистите категорично предупреждават да не се използват остарели методи за отстраняване на кърлежи като горене, мазане с олио или други вещества. По думите на лекарите това може да влоши ситуацията, тъй като паразитът отделя по-бързо заразни агенти.

„Няма значение в коя посока се върти - с едно плавно движение кърлежът трябва да бъде отстранен“, допълва д-р Тодоров.

Въпреки рутинните прегледи при част от животните, много случаи продължават да се откриват твърде късно. Затова ветеринарите и стопаните са единодушни - превенцията е най-важната стъпка.

„След всяка разходка проверката е задължителна, както и редовните посещения при ветеринар“, казва Гундерс Наглис.

Сезонът на кърлежите вече е в разгара си, а експертите напомнят - вниманието към домашните любимци е едновременно грижа за тяхното здраве и за безопасността на цялото семейство.