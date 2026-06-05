Парламентарната група на ДПС поиска освобождаване на цялото ръководство на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и ще внесе съответните проекторешения по случая. Това съобщи пред журналисти в кулоарите на парламента заместник-председателят на парламентарната група Хамид Хамид.

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"Очевидно е, че здравната системата има тежки проблеми. Българските лекари и българските граждани се нуждаят от спокойствие и за да заработи системата, явно трябват не политически лица, а такива вътре от системата", посочи той.

Народният представител Левент Апти от групата посочи, че от ДПС искат освобождаването на подуправителя на НЗОК Момчил Мавров поради несправянето с натрупаните проблеми в здравната система от настоящото ръководство.

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По-рано днес и от „Демократична България“ обявиха, че са внесли искане за освобождаване на подуправителя на НЗОК Момчил Мавров.

Редактор: Станимира Шикова