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Парламентът, президентът, двете върховни съдилища и Висшият адвокатски съвет имат месец да излъчат свой представител
От днес започва изборът на членове на новата Комисия за противодействие на корупцията. Парламентът, президентът, двете върховни съдилища и Висшият адвокатски съвет имат месец да излъчат свой представител.
Очакванията са, че срокът за подбор няма да бъде спазен, заради което в закона е оставена „вратичка”. Причината - съдиите и адвокатите тепърва ще приемат правила за избора, след което ще имат 14 дни да издигнат кандидати, а те трябва да преминат проверки и събеседване.
Народното събрание сформира постоянните парламентарни комисии
Законът е предвидил, че ако парламентът и президентът вече имат свои избраници, за да заработи комисията ще е достатъчно един измежду Върховния касационен съд, Върховния административен съд и Адвокатурата, да е излъчил представител.Редактор: Ина Григорова
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