От днес започва изборът на членове на новата Комисия за противодействие на корупцията. Парламентът, президентът, двете върховни съдилища и Висшият адвокатски съвет имат месец да излъчат свой представител.

Очакванията са, че срокът за подбор няма да бъде спазен, заради което в закона е оставена „вратичка”. Причината - съдиите и адвокатите тепърва ще приемат правила за избора, след което ще имат 14 дни да издигнат кандидати, а те трябва да преминат проверки и събеседване.

Народното събрание сформира постоянните парламентарни комисии

Законът е предвидил, че ако парламентът и президентът вече имат свои избраници, за да заработи комисията ще е достатъчно един измежду Върховния касационен съд, Върховния административен съд и Адвокатурата, да е излъчил представител.

Редактор: Ина Григорова