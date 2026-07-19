Снимка: Иван Кънчев, NOVA
Той е задържан за срок до 72 часа
Софийската районна прокуратура повдигна обвинение срещу Филип Борисов, който в събота причини катастрофа в центъра на София и избяга. Той е задържан за срок до 72 часа.
Шофьор с над 3 промила алкохол предизвика катастрофа в центъра на София (ВИДЕО + СНИМКИ)
При задържането му полевият тест показа 3.43 промила алкохол. До момента прокуратура е повдигнала обвинение само за шофирането след употреба на алкохол. Събирането на доказателства за причинената катастрофа и неподчинението на полицейското разпореждане продължават.
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