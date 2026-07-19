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Как едно старо хале се превръща в място, където се раждат бъдещи звезди на спорта
В Първомай една бивша фабрика за консерви днес е дом на бъдещи шампиони по бадминтон. Историята на необикновената трансформация разказа треньорът Илиян Кръстев в предаването „Близо до спорта” по NOVA NEWS.
Кръстев се занимава с бадминтон вече 30 години – 15 като състезател и 15 като треньор. Той е част от развитието на клуб „Атлет Първомай”, който има традиции и е дал на България успешни състезатели, сред които трикратната европейска шампионка Калояна Налбантова.
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В началото децата тренират в училищен салон само с едно игрище. Промяната идва, когато се появява възможност старо хале да бъде превърнато в спортна зала. „С общите усилия на родителите и общината взехме залата за 10 години от 2019 година. Постепенно я ремонтирахме и създадохме условия за децата”, разказа Илиян Кръстев.
Целия разговор гледайте във видеото.Редактор: Ивайла Маринова
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