Европейските професионални футболни лиги обявиха, че няма да подкрепят бъдещи промени в турнирите на ФИФА, докато световната централа не реформира начина, по който взема решения. Позицията идва след отказа на президента Джани Инфантино от спорния проект за създаване на FIFA Forward Enterprise и продажба на дял от търговските права върху световните първенства.

От организацията определят оттеглянето на инициативата като „единствения възможен изход“, след като тя срещна силна съпротива във футболните среди. Според тях обаче самият начин, по който е била подготвена идеята, поставя сериозни въпроси за прозрачността, управлението и вътрешната култура във ФИФА.

Футбол, политика и пари: Какво се крие зад плановете на ФИФА да продаде дял от своит е турнири

В официалната си позиция Европейските лиги обвиняват централата, че продължава да взема едностранни решения, без да отчита интересите на националните първенства, клубовете, футболистите и привържениците. По думите им именно тези участници създават стойността на международните турнири чрез своите инвестиции и ежедневна работа.

От асоциацията настояват ФИФА да въведе цялостна реформа в управлението си, която да гарантира официално участие на всички заинтересовани страни при вземането на решения за бъдещето на световния футбол. Те припомнят, че още през октомври 2024 г. са сезирали Европейската комисия с жалба срещу начина, по който международната федерация управлява календара и организира своите състезания.

Сблъсък между ФИФА и УЕФА заради намерение на Инфантино да продаде дялове от турнирите на частни инвеститори

Европейските професионални лиги предупреждават, че до приемането на реални и правно обвързващи реформи няма да подкрепят нито разширяването на съществуващи турнири, нито създаването на нови надпревари под егидата на ФИФА. Според тях всяка бъдеща промяна трябва да бъде съгласувана с футболната общност, а не налагана едностранно от ръководството на световната федерация.

Редактор: Цветина Петкова