ФИФА и УЕФА влязоха в сблъсък. Стана ясно, че президентът на ФИФА Джани Инфантино възнамерява да продаде дялове от Световното и най-големите футболни турнири на частни инвеститори.

Всички 55 национални футболни асоциации в Европа заплашиха с бойкот на световните първенства, ако международната централа - ФИФА - осъществи плана си. Решението беше взето на извънредна среща, свикана след предложението на президента Джани Инфантино. От УЕФА заявиха, че „Световното първенство не е за продан“ и подчертаха, че то е наследство на поколения футболисти и фенове, а не инвестиционен продукт.

„Новата инициатива всъщност е предложение, оферта. То е част от демократичен процес, процес на консултации и, преди всичко, представлява възможност, а не задължение. Както казах, дава старт на процеса на консултации. Ако и само ако бъде одобрено от мнозинството от нашите 211 членски федерации и от Съвета на ФИФА, то ще бъде дъщерно дружество, собственост на ФИФА и контролирано от нея, което ще обедини търговските операции и събитийните дейности на ФИФА”, посочи Инфантино.

Темата в студиото на „Пресечна точка” коментира спортният журналист Александър Костадинов. „Стана малко като „футбол за продан”. Хората, които сме по някакъв начин свързани с този спорт, не разбираме нещата така, както Инфантино”, посочи той. Според него с нарастващото финансиране на първенството може да се случи така, че футболът да остане на заден план, а теренът да стане сцена за реклама през четири години. „Много хора може да се облагодетелстват за сметка за тези на терена”, алармира журналистът.

Костадинов подчерта, че рекламата е променила дори правилата на играта, прекъсвайки полувремената за по 3 минути под претекст, че е за хидратация на футболистите. „Целта беше реклама”, категоричен е футболният съдия.

Редактор: Калина Петкова