Националният ни женски отбор продължава силното си представяне на Шахматната олимпиада в Самарканд. В седмия кръг българките победиха Украйна с 3:1 точки и записаха шестия си успех в турнира, информира БТА.

Белослава Кръстева даде преднина на българския тим с победа с черните фигури срещу Анастасия Рахмангулова на трета дъска. След това Надя Тончева и Нургюл Салимова завършиха наравно съответно с Наталия Букса и Анастасия Хнатишин. Крайния успех за България осигури Габриела Антова, която се наложи над Тетяна Скарбарчук на четвърта дъска.

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С 12 мач-точки България заема четвърто място във временното класиране. Пред тима са Казахстан и Китай с по 13 точки, след като завършиха 2:2 в директния си двубой, както и Индия с 12 точки, но с по-добри допълнителни показатели. Българките са водени от треньора Петър Арнаудов.

При мъжете българският отбор загуби от Нидерландия с 0,5:3,5 точки. Единственото реми записа Радослав Димитров, който раздели точката с Каспер Шопен. Аркадий Найдич, Момчил Петков и Мартин Петров допуснаха поражения съответно от Аниш Гири, Йорден ван Фореест и Лук ван Вели. България е на 32-ро място с 10 мач-точки, докато лидер е домакинът Узбекистан с 14, следван от Нидерландия и Индия с по 12.

Редактор: Ралица Атанасова