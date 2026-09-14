„Левски“ променя управленския си модел, а бившият спортен директор на „Арсенал“ Еду Гаспар е сред новите имена в ръководството на клуба. Решението беше взето на Общото събрание на акционерите.

„Сините“ преминават към Съвет на директорите, който заменя досегашната структура от Надзорен и Управителен съвет. Новият орган ще отговаря за управлението и стратегическото развитие на клуба.

„Левски“ официално има нов собственик

В него влизат Даниел Боримиров, Еду Гаспар, Клаудио Праковник, Фелипе Берлинер и Матю Чери. Боримиров остава част от ръководството, осигурявайки приемственост в управлението.

Еду Гаспар има сериозен опит както на терена, така и като футболен ръководител. Като играч на „Арсенал“ той е част от знаменития отбор на „Непобедимите“, завършил сезон 2003/04 във Висшата лига без поражение. По-късно заема ръководни позиции в „Коринтианс“ и националния отбор на Бразилия.

През 2019 г. Гаспар се завръща в „Арсенал“ като технически директор, а впоследствие става спортен директор. Той участва в изграждането на спортната структура и трансферната политика на лондонския клуб. По-късно поема глобална роля във футболните операции на „Нотингам Форест“.

Останалите нови членове на Съвета – Клаудио Праковник, Фелипе Берлинер и Матю Чери – имат опит в международния бизнес, инвестициите и финансовото управление.

От „Левски“ посочват, че промяната цели по-ясна отчетност, по-бързо вземане на решения и изграждане на устойчив модел за развитие на клуба. Новият Съвет на директорите предстои да избере свой председател, както и изпълнителен директор на дружеството.

Редактор: Цветина Петкова