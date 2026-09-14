Повече от 9 милиона души вече са попълнили анкетата на Европейската централна банка (ЕЦБ) за новия дизайн на евробанкнотите, съобщи институцията. Гражданите могат да изразят мнението си до 21 септември в 23:59 ч. централноевропейско време.

Чрез публичната анкета ЕЦБ събира мнения за предложенията за нов облик на банкнотите в евро. Анкетата е достъпна онлайн .

Президентът на ЕЦБ Кристин Лагард и ръководители на други институции на Европейския съюз призоваха във видеоклип, публикуван в социалните мрежи, европейците да участват преди изтичането на крайния срок.

До 21 септември можем да гласуваме за дизайна на новите евробанкноти (СНИМКИ)

ЕЦБ подготвя първата цялостна промяна на дизайна на евробанкнотите от въвеждането им преди повече от 20 години. Целта е банкнотите да станат по-близки до европейците, като едновременно с това бъдат подобрени тяхната сигурност, устойчивост и достъпност.

За разлика от сегашната серия, върху която са представени условни архитектурни изображения, новите банкноти могат да включват реални личности, сгради, птици и природни мотиви. До финалния етап достигнаха две теми - „Европейска култура“ и „Реки и птици“. Те бяха избрани след препоръки на независима експертна група и обществено допитване през 2023 г., в което участваха над 365 000 европейци.

При окончателния избор на дизайна Управителният съвет на ЕЦБ ще отчете резултатите от обществените допитвания, оценката на журито на конкурса за дизайн и техническите изисквания към бъдещите банкноти.

Редактор: Ина Григорова