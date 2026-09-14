Спряха влака по линията Бургас-София на гара Сливен заради оставен без надзор багаж. Сигналът е подаден около 10:00 часа днес от началника на машината до дежурната част на Районното управление.

Влак блъсна тир на жп прелез край Враца (ВИДЕО+СНИМКИ)

Десет минути по-късно композицията спряла на гарата. Пътниците били изведени, а вагонът с багажа - отделен и преместен на безопасен коловоз. Влакът продължил по направлението си.

На мястоекипи на жандармерията и СОБТ извършват проверка по установената процедура.

Редактор: Габриела Павлова