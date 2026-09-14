4-5 дни преди втория взрив в „ЕМКО” Службите за контрол на общоопасните средства към МВР са направили проверка на складовете за боеприпаси. Нарушения не са установени. Това заяви в ефира на „Здравей България” областният управител на Габрово Кристина Сидорова.

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„Прави се разследване, работи се интензивно. Вярвам, че в кратки срокове ще има резултат. Предният инцидент беше много по-мащабен, имаше работещи хора вътре. Успокоението дойде, когато разбрахме, че всички са успели да се евакуират. Два такива инцидента за по-малко от месец е притеснително и за нас като жители на областта.”, обясни още Сидорова.

Пожарът край складовете на „ЕМКО“ е напълно овладян (ВИДЕО+СНИМКИ)

И поясни, че по време на пожара са поддържали връзка с директора на пожарната и са имали готовност да евакуират населението, ако се наложи.

Припомняме, че пожарът в района на складовете за боеприпаси край Дряново е напълно овладян и няма опасност за населението или замърсяване на въздуха. Към момента полицейското присъствие в района е засилено.

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