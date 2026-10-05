Украински дронове са атакували през нощта два обекта в контролираната от руските сили Запорожка АЕЦ в Украйна. Няма заплаха за ядрената сигурност, заяви директорът на руската държавна корпорация „Росатом“ Алексей Лихачов.

При удар с дрон е убит шофьор, който доставял храна за служителите в централата, допълни Лихачов. Според него цели станали лаборатория и обект за преработка на радиоактивни отпадъци.

Запорожката АЕЦ остана на аварийно електрозахранване след обстрел

Русия пое контрол над централата в първите седмици на войната през 2022 г., като Москва и Киев оттогава постоянно се обвиняват взаимно за военни действия в района, които застрашават ядрената безопасност.

Редактор: Ивета Костадинова