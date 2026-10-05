Товарен кораб е бил ударен от дрон в Черно море край бреговете на Румъния, съобщиха местните власти. Плавателният съд е превозвал зърно. Двама членове на екипажа са загинали, а 11 са спасени.

Инцидентът е станал в района на офшорната платформа Pescăruș, експлоатирана от OMV Petrom, на около 20 морски мили от румънския бряг. Корабът Royad Mammadov плавал под флага на Сейнт Китс и Невис от украинското пристанище Измаил към италианското Равена, когато бил поразен. След удара на борда избухнал пожар.

По информация на румънските власти сигналът за инцидента постъпил в Морския координационен център в Констанца в 10:37 ч. местно време. Незабавно е започнала спасителна операция.

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Към момента се съобщава, че част от екипажа е била евакуирана, а спасителните служби продължават издирването на хора, които са в неизвестност. Капитанът на кораба е ранен.

Първоначалните данни сочат, че причината за инцидента е удар от дрон. Румънските власти продължават проверката на обстоятелствата около атаката и все още няма официално потвърждение от кого е бил изстрелян дронът.

Нападението е поредният случай на опасно разрастване на рисковете за търговското корабоплаване в западната част на Черно море след началото на руската война срещу Украйна.

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Районът край румънското крайбрежие е от особено значение за износа на украинско зърно, което се транспортира по море към международните пазари.

Редактор: Ивета Костадинова