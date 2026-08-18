Гръцки танкер, превозващ руски петрол, е бил атакуван в Черно море. Плавателният съд Skiros, който може да превозва около 1 млн. барела петрол, бил ударен на 16 август, след като натоварил руски петрол на терминала на Каспийския тръбопроводен консорциум край южния руски пристанищен град Новоросийск.

При нападението няма пострадали и не е регистрирано замърсяване.

Това е първата атака срещу плавателен съд, акостирал на терминала на Каспийския тръбопроводен консорциум, след близо триседмично прекъсване.

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Миналия месец Русия и Казахстан осъдиха „украинските атаки с дронове“ срещу плавателни съдове, натоварващи петрол на морския терминал на Каспийския тръбопроводен консорциум. Киев потвърди информацията за някои от тези атаки, настоявайки, че ударите по руската енергийна инфраструктура имат за цел да лишат Москва от ресурси за финансиране на войната в Украйна.

По-рано този месец Украйна се съгласи да се въздържа от удари по неруски кораби, пътуващи към морския терминал, стига те да не са обект на украински санкции и да не превозват руски товари, съобщи американски представител.

Редактор: Дарина Методиева