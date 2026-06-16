Моряци от руски военен кораб са произвели предупредителни изстрели по яхта, която се приближила до плавателния съд в Ламанша, предаде „Пи Ей Мидия“/ДПА.

Смята се, че става въпрос за руската фрегата „Адмирал Григорович“, която се намирала в морето между остров Уайт край южния бряг на Англия и Нормандия във Франция.

Екипажът на регистрираната във Великобритания яхта твърди, че руският кораб е произвел предупредителни изстрели в близост до нея на разстояние от около 450 метра. По това време двата плавателни съда са се намирали на около 20 морски мили (37 километра) от остров Уайт, извън териториалните води на Великобритания. Няма информация за ранени или щети.

Британските въоръжени сили прихванаха руски танкер в Ламанша

Руските военни кораби, които преминават през Ламанша редовно са проследявани от Кралските военноморски сили и патрулния кораб „Мърси“ проследявал „Адмирал Григорович“ днес.

Друг патрулен кораб - „Тайн“, изпратил лодка до яхтата, за да научи подробности за случая и да провери състоянието на екипажа.

„Разследваме съобщения за случай в Канала (както британците наричат Ламанша - бел. ред.)“, заяви говорител на британското министерство на отбраната.

Днешният случай е поредният признак за засилването на напрежението между Великобритания и Русия, отбелязва ДПА.

Командоси от Кралската морска пехота и служители на Национална агенция за борба с престъпността в неделя се качиха на санкциониран танкер от руския сенчест флот в Ламанша.

Редактор: Ивета Костадинова