Британските въоръжени сили прихванаха санкциониран руски петролен танкер от т.нар. „сенчест флот“ в Ламанша, съобщи британското Министерство на отбраната. По време на операцията корабът "Смиртос" е бил спрян и взет на абордаж от британските власти. В момента танкерът се намира под строго наблюдение край южното крайбрежие на Англия, докато разследването продължава.

Британският премиер Киър Стармър заяви, че акцията нанася пореден удар по Русия и показва, че Лондон няма да позволи финансирането на войната в Украйна чрез заобикаляне на международните санкции.

Франция задържа санкциониран руски танкер в Атлантическия океан

Редактор: Мария Барабашка