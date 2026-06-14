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Киър Стармър определи акцията като "нов удар по Русия"
Британските въоръжени сили прихванаха санкциониран руски петролен танкер от т.нар. „сенчест флот“ в Ламанша, съобщи британското Министерство на отбраната. По време на операцията корабът "Смиртос" е бил спрян и взет на абордаж от британските власти. В момента танкерът се намира под строго наблюдение край южното крайбрежие на Англия, докато разследването продължава.
Британският премиер Киър Стармър заяви, че акцията нанася пореден удар по Русия и показва, че Лондон няма да позволи финансирането на войната в Украйна чрез заобикаляне на международните санкции.
Франция задържа санкциониран руски танкер в Атлантическия океанРедактор: Мария Барабашка
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