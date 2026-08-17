Държавата предприема действия за спиране на водоснабдяването и електрозахранването на сградите от т.нар. „незаконен град“ в местността „Баба Алино“ във Варна. Предстои и издаването на нови заповеди за събаряне на незаконните постройки. Това заявиха регионалният министър Иван Шишков и кметът на Варна Благомир Коцев.

По думите на Шишков извършителите на незаконното строителство няма да съдействат на институциите, а местните ВиК и електроразпределително дружество създават допълнителни затруднения. „Започнали сме процедура за смяната на управителя на ВиК. Ще сменим всички, които са замесени по случая. Съвсем скоро с новото управление на ВиК ще намерим техническото решение и ще спрем водата на сградите от незаконното строителство“, заяви той.

Шишков определи случая като безспорно незаконно строителство и подчерта, че в процеса са участвали множество институции. „Надявам се сега съдебната система да застане на страната на гражданите. Искам да видим началото на събарянето на тези сгради“, каза регионалният министър.

Съдът спря събарянето на 12-те жилищни сгради в „Баба Алино“

По думите му 230 са актовете за постройки без подробен устройствен план. Според него не е трябвало те да получават удостоверения за търпимост. Проверките по случая продължават.

Шишков призова кмета на Варна да оттегли и отмени допускането на ПУП, като посочи, че според него документът съдържа сериозни пороци и представлява опит да бъде регламентирано вече установено незаконно строителство.

Той отрече при него да е постъпвал сигнал за местността „Баба Алино“ по времето, когато е бил служебен министър, и заяви, че тогава не е извършвал проверка по случая.

На въпрос как е възможно дадено строителство да бъде незаконно, след като собственик разполага с нотариален акт за жилище, Шишков обясни, че не знае какви документи е представил инвеститорът. Министърът допусна и наличие на корупция при изграждането на незаконните сгради.

Кметът на Варна Благомир Коцев заяви, че още през 2025 г. общината е поискала спиране на електрозахранването при издаването на първите пет заповеди за спиране на строителството.

По думите му ВиК-Варна и „ЕРП Север“ са отказали, тъй като основното електрозахранване и водоснабдяване преминават през законно построена сграда, от която има разклонения към незаконните постройки. „За да се спре електрозахранването и водоснабдяването на незаконните сгради, трябва да се спре и на законната“, обясни Коцев.

Той посочи, че дружествата са поискали да бъде установена точната граница, от която може да бъде прекъснато захранването само на незаконното строителство.

Коцев съобщи още, че към момента има 22 констативни акта, които предстои да се превърнат в заповеди за събаряне. Дванадесет от сградите вече са със заповеди за премахване, а за още осем такива заповеди се очаква да бъдат издадени в близките седмици.

По думите му в рамките на седмица-две общият брой на заповедите за събаряне ще достигне 20, а до месец се очаква всички 22 сгради да бъдат със заповеди за премахване.

Шишков посочи, че срокът за реалното събаряне ще зависи от действията на кмета на Варна и решенията на съда.