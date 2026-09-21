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Инициативният комитет, застанал зад Йотова и Вълчев, внесе списък с над 9000 подписа
Инициативният комитет, застанал зад Илияна Йотова и Кирил Вълчев за участие в президентските избори, внесе списък с над 9000 подписа в ЦИК.
„Ние ще се водим от три неща от манифеста за независимостта на България. Първо, че българският народ е винаги миролюбив. Второ, че българският народ е част от семейството на цивилизованите народи. И трето, че българският народ копнее за културен и икономически напредък”, заяви Вълчев пред журналисти.
Той уточни, че Йотова не присъства на регистрацията, тъй като пътува за срещата на върха на ООН.
Изтича срокът за регистрация на кандидатите за президент и вицепрезидент в ЦИК
Утре в 17.00 ч. изтича крайният срок, в който кандидатите за президент и вицепрезидент трябва да се регистрират в Централната избирателна комисия. Все още предстои от партия „Възраждане" да обявят кой ще е техният кандидат за държавен глава. Не е ясно дали ДПС ще имат собствена номинация. На 23 септември ще бъде изтеглен жребият за номерата на бюлетините, а на 25-ти официално започна предизборната кампания.
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