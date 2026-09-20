18-годишен младеж е приет в болница с тежки наранявания след побой в Разград. Пострадалият, който е от град Цар Калоян, е с мозъчна травма и кръвоизлив, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Сигналът за случилото се е подаден около 16:00 часа на 18 септември. Полицията е започнала незабавни действия по установяване на хората, за които се предполага, че са участвали в нападението.

Мъж е с опасност за живота след жесток побой в Мъглиж, двама са задържани

В хода на издирването служителите на реда са открили двама 20-годишни мъже в района на гимназия в центъра на Разград. Единият е от Исперих, а другият - от Сливница. Двамата са задържани. Разследването на обстоятелствата около побоя продължава. По случая е образувано досъдебно производство.

Редактор: Цветина Петкова