29-годишен мъж е с опасност за живота след тежък побой в Мъглиж, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Стара Загора.

Сигналът за инцидента е подаден малко преди 22:00 часа на 14 юни в Районното управление в Казанлък. На място незабавно е изпратен полицейски екип, който установил, че при възникнал конфликт двама мъже на 27 и 24 години са нападнали 29-годишен мъж и 31-годишна жена, с която той живее на семейни начала.

Мъж е с опасност за живота след жесток побой в Старозагорско

Пострадалият е бил прегледан от екип на Спешна помощ в Казанлък, след което е транспортиран за лечение в болница в Стара Загора. Лекарите се борят за живота му. Жената също е получила наранявания при инцидента, но е отказала да бъде настанена за лечение.

По време на сбиването са нанесени и материални щети. Счупени са пет стъкла на лек автомобил, използван от един от участниците в конфликта.

По случая са образувани две досъдебни производства под надзора на Районната прокуратура в Стара Загора. Двамата предполагаеми извършители са задържани за срок до 24 часа, а разследването по случая продължава.

Редактор: Цветина Петкова