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Пострадал е и 18-годишният шофьор, управлявал колата, която се ударила в дърво
Двама младежи са пострадали при тежка катастрофа, станала в нощта срещу понеделник на пътя между Павликени и село Стамболово.
По първоначални данни 18-годишен водач изгубил контрол над управлявания от него лек автомобил в участък с десен завой. Колата е напуснала пътното платно и се е ударила в крайпътно дърво.
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При инцидента шофьорът получил фрактура на крака. Непълнолетно момиче от село Царевец, пътувало в автомобила, е транспортирано в болницата във Велико Търново с множество травми и опасност за живота. От водача е взета кръвна проба за изследване, а причините за катастрофата ще бъдат изяснявани в рамките на образуваното досъдебно производство.Редактор: Цветина Петкова
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